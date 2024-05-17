6 Barang yang Dibeli Anak Syahrul Yasin Limpo Kemal Redindo Pakai Anggaran Kementan

JAKARTA — Anak Syahrul Yasin Limpo terbukti menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut terkuak dalam persidangan yang saat ini sedang berjalan.

Berdasarkan pengakuan saksi dalam persidangan, SYL terbukti tidak menggunakan anggaran Kementan untuk dirinya sendiri melainkan bersama dengan anggota keluarganya. Pada persidangan yang digelar Senin (13/5/2024) terkuak setidaknya ada 6 belanjaan yang dibelanjakan oleh anak-anak SYL menggunakan anggaran Kementan.

Berikut daftar belanjaan anak SYL yang dibayar menggunakan anggaran Kementan:

1. Belanja ke mall

Pada persidangan tanggal 06 Mei 2024, terungkap bahwa putri SYL, Indira Chunda Thita Syahrul kerap kali berbelanja ke mall bersama sang ayah. Uang yang digunakan oleh mereka berbelanja diduga berasal dari anggaran Kementerian Pertanian yang jumlahnya mencapai Rp10 juta per pekan.

2. Bayar cicilan Alphard

Bukan hanya membeli satu unit Kijang Innova, Syahrul Yasin Limpo juga membelanjakan uang Kementan untuk keperluan kredit mobil Alphard. Mobil yang digunakan oleh anaknya yang bernama Kemal Redindo ini setiap bulannya mengambil Rp43 juta untuk membayar cicilan sebanyak 10 kali.

3. Sunatan cucunya

Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh mengatakan anggaran Kementan yang keluar untuk kebutuhan biaya sunatan dan ulang tahun cucu SYL. Ia pun tak ingat usia cucu SYL saat biaya sunatan dan ulang tahun itu keluar dari kas Kementan.

"Iya ada dua, kalau yang sunatan tahu, Yang Mulia, cuma nominalnya lupa, Yang Mulia," jawab Hafidh.