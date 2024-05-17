Erick Thohir Angkat Sis Apik Wijayanto Jadi Bos ID Food

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Sis Apik Wijayanto menjadi Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Sis Apik menggantikan Frans Marganda Tambunan yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Sis Apik Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada 2017.

Perubahan orang nomor satu di Holding BUMN Pangan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-115/MBU/05/2024, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kamis, (16/5/2024).

Keputusan tersebut sejalan dengan upaya Kementerian BUMN memperkuat peran ID FOOD untuk mempercepat transformasi perusahaan menuju holding pangan yang berdaya saing global.

Melalui SK tersebut, Kementerian BUMN juga menetapkan Susana Indah Kris Indriati sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Di posisi Direktur Keuangan ID FOOD sebelumnya dijabat oleh Thomas Hadinata.

Susana Indah Kris Indriati sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menetapkan Sjamsul Hidayat Safwan sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal ID FOOD. Sebelumnya bidang Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Strategi, Aset, dan Manajemen Risiko yang dijabat oleh Dirgayuza Setiawan.

Sjamsul Hidayat Safwan sebelumnya pernah menjabat sebagai Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Division Head di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berikut susunan Dewan Direksi ID FOOD terbaru:

Direktur Utama: Sis Apik Wijayanto

Direktur Keuangan dan Strategi: Susana Indah Kris Indriati