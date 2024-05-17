Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Pinjol Selalu Ditolak? Ternyata Ini Alasannya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:10 WIB
Kenapa Pinjol Selalu Ditolak? Ternyata Ini Alasannya
Kenapa Pinjol Selalu Ditolak? Ternyata Ini Alasannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Kenapa pinjol selalu ditolak? Ternyata ini alasannya.

Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pengalaman melakukan pinjaman online (pinjol) tetapi pengajuan kreditnya tidak diterima.

Apabila dibandingkan dengan alternatif pinjaman lain, pinjol akan menjadi pilihan pertama bagi masyarakat karena memiliki syarat dan ketentuan serta proses pengajuan yang praktis dan cepat.

Penolakan dalam proses pengajuan pinjol seringnya disebabkan karena calon nasabah belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku secara maksimal.

Berikut beberapa alasan kenapa pinjol selalu ditolak yang dirangkum Okezone, (17/5/2024):

1. Nomor Handphone Tidak Aktif

Untuk memverifikasi keaslian identitas, pihak Fintech akan menghubungi kontak yang terdata milik calon nasabah. Upaya ini dilakukan bertujuan agar terhindar dari risiko fraud yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan identitas milik orang lain.

2. Identitas Tidak Sesuai dengan KTP

Untuk menghindari data yang tidak valid, apabila terdapat identitas yang tidak sesuai dengan KTP maka proses pengajuan pinjaman tidak akan dilanjut.

3. Jumlah Cicilan Terlalu Besar

Pihak Fintech akan melakukan pengecekan terhadap kondisi keuangan calon debitur. Apabila calon debitur memiliki jumlah cicilan dengan nilai yang terlalu besar dari pendapatan, maka lembaga kredit akan mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman.

4. Pendapatan Belum Sesuai Persyaratan

Persyaratan selanjutnya adalah memastikan minimum pendapatan calon nasabah. Hal ini dilakukan agar calon nasabah dapat mengembalikan jumlah dana yang dipinjam.

Pastikan pendapatan calon nasabah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

