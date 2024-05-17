Waskita Targetkan 5 Proyek Bendungan Tuntas di Tahun Ini

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan pengerjaan lima bendungan bisa rampung di 2024. Saat ini pengerjaan terus dikebut perusahaan.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, ada lima paket pekerjaan yang ditargetkan selesai tahun tahun ini. Kelima pekerjaan diantaranya, Bendungan Temef Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan progres mencapai 96%.

Lalu, Bendungan Jlantah Karanganyar Jawa Tengah 85%, Bendungan Rukoh Aceh 79%, Bendungan Bener Purworejo Jawa Tengah mencapai 48% dan Bendungan Jragung Paket 1 Semarang Jawa Tengah mencapai 42%.

“Pembangunan bendungan ini juga diiringi dengan modernisasi irigasi, melalui pengembangan inovasi dan pengelolaan irigasi yang mengandalkan suplai air dari bendungan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut,” ujar Ermy melalui keterangan pers, Jumat (17/5/2024).

Menurutnya, manfaat bendungan tidak terbatas pada peningkatan ketahanan air dan pangan secara nasional saja, namun sebagai pengembangan kawasan pariwisata.

“Tentunya hal ini dapat membantu pemerintah setempat dan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku bisnis UMKM,” tuturnya.