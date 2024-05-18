Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Menghapus Data di Pinjol meski Belum Lunas

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:04 WIB
Tips Menghapus Data di Pinjol meski Belum Lunas
Cara menghapus pinjol yang belum lunas (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Nasabah dapat menghapus data diri mereka di jasa pinjaman online (pinjol). Namun, tentunya nasabah harus melakukan pelunasan terlebih dahulu untuk menghapus data tersebut.

Dengan begitu, jasa pinjol tidak melakukan penagihan utang secara langsung ke rumah nasabah. Dikarenakan, debt collector sering kali memberikan sebuah ancaman dan teror kepada nasabah hingga penyebaran data pribadi kepada seluruh kontak yang dimiliki nasabah.

Berikut adalah langkah menghapus data di pinjol yang dapat nasabah coba :

1. Menghapus Data di Aplikasi Pinjol

Nasabah dapat menghapus data pada aplikasi pinjol tersebut dengan beberapa langkah seperti :

• Masuk ke menu ‘Pengaturan’.

• Menekan opsi ‘Aplikasi’ kemudian melanjutkan dengan menekan opsi ‘Kelola Aplikasi’.

• Cari dan pilih aplikasi pinjaman online yang digunakan.

• Ubah izin akses tersebut dengan melalui ‘Perizinan Aplikasi’.

• Matikan semua perizinan pada aplikasi tersebut dan selesai.

Halaman:
1 2
