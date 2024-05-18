Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Asep Kosasih, Sosok Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |08:43 WIB
Mengenal Asep Kosasih, Sosok Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran
Ilustrasi sosok Asep Kosasih (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mengenal Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran. Namanya diperbincangkan usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada istrinya bahwa Ia tidak berselingkuh.

Dalam video yang beredar, sumpah tersebut diucapkan saat Asep diinterogasi oleh seorang wanita. Tentunya para warganet penasaran mengenai Asep Kosasih berserta harta serta gajinya.

Berikut mengenal Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran:

Asep Kosasih Samapta dilantik sebagai Kaotban Wilayah X Merauke pada tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya sebagai Kaotban Wilayah IX Manokwari.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Harta kekayaan Asep Kosasih Rp1,7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp1,6 miliar yang tersebar di Bogor dan Tangerang.

Asep Kosasih mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp368 juta dengan rincian motor Honda Beat dan mobil Honda HR-V.Harta bergerak lainnya Rp35 juta, kas dan setara kas Rp22 juta.

Jika dijumlahkan mencapai Rp2.025.000.000 atau Rp2,02 miliar, namun karena punya utang Rp318,4 juta maka total harta kekayaan Asep Kosasih mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar.

Halaman:
1 2
