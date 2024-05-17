Fantastis! Segini Harta Kekayaan Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

JAKARTA - Harta kekayaan Asep Kosasih Samapta, pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bersumpah sambil injak Alquran.

Asep Kosasih viral bersumpah dengan menginjak Alquran demi meyakinkan istrinya bahwa dirinya tidak berselingkuh dengan wanita lain. Dalam video yang beredar, sumpah diberikan saat dia diinterogasi oleh seorang wanita.

Asep Kosasih merupakan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Lalu berapa harta kekayaan Asep Kosasih? Berikut ulasannya seperti dilansir LHKPN.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Harta kekayaan Asep Kosasih Rp1,7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp1,6 miliar yang tersebar di Bogor dan Tangerang.

Asep Kosasih mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp368 juta dengan rincian motor Honda Beat dan mobil Honda HR-V.

Harta bergerak lainnya Rp35 juta, kas dan setara kas Rp22 juta. Jika dijumlahkan mencapai Rp2.025.000.000 atau Rp2,02 miliar, namun karena punya utang Rp318,4 juta maka total harta kekayaan Asep Kosasih mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar.

Sementara itu, Kemenhub buka suara usai viralnya Asep Kosasih bersumpah sambil menginjak Alquran.

"Soal dugaan adanya penistaan agama, kata Cecep, Kementerian Perhubungan tidak bisa mencampuri, karena menjadi ranah pribadi yang bersangkutan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cecep Kurniawan dalam keterangan resminya, Kamis (16/5/2024).