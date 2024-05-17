Ini Jabatan Pegawai Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

Ini Jabatan Pegawai Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ini jabatan pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bersumpah sambil injak Alquran.

Pegawai Kemenhub tersebut bernama Asep Kosasih dengan jabatan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.

Asep Kosasih viral usai bersumpah sambil menginjak Alquran. Kemenhub pun buka suara soal kejadian ini.

"Soal dugaan adanya penistaan agama, kata Cecep, Kementerian Perhubungan tidak bisa mencampuri, karena menjadi ranah pribadi yang bersangkutan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cecep Kurniawan dalam keterangan resminya, Kamis (16/6/2024).

Asep Kosasih viral bersumpah dengan menginjak Alquran demi meyakinkan istrinya bahwa dirinya tidak berselingkuh dengan wanita lain. Dalam video yang beredar, sumpah diberikan saat dia diinterogasi oleh seorang wanita.

Selain dugaan penistaan agama, Asep Kosasih juga terjaerat kasus KDRT. Atas kasus tersebut, Asep Kosasih langsung membebastugaskan sementara.

Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan guna memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus KDRT yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.

"Kami sangat menyesalkan kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Asep Kosasih. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut," katanya.