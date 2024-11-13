Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Tragis di Tol Cipularang, Status Uji Berkala Kendaraan Truk Masih Berlaku hingga 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |14:26 WIB
Kecelakaan Tragis di Tol Cipularang, Status Uji Berkala Kendaraan Truk Masih Berlaku hingga 2025
Truk yang terlibat kecelakaan di tol Purbaleunyi masih kantongi sertifikat laik jalan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan memastikan status kendaraan truk yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang masih kantongi sertifikasi layak jalan hingga 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk tempelan dengan nomor polisi B 9440 JIN tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 18 Maret 2025.

"Namun untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan secara menyeluruh kita menunggu hasil investigasi dari KNKT," kata Dirjen Risyapudin dalam keterangan resmi, Rabu (13/11/2024).

Risyapudin mengatakan, pihaknya akan melakukan sidak terhadap fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Jabodetabek.

"Kami akan bersama - sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan di beberapa lokasi akan lebih gencar melakukan inspeksi keselamatan pada truk angkutan barang," kata Risyapudin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168057/bus-SzPe_large.jpg
Libur Panjang Maulid Nabi, Kemenhub Temukan 23 Bus Tak Laik Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157120/menhub-yPlM_large.png
Menhub Minta KNKT Investigasi Penyebab Kebakaran KM Barcelona 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156834/kapal-hbQa_large.png
Kemenhub: Seluruh Penumpang Korban Kebakaran KM Barcelona Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3060926/kemenhub-dapat-anggaran-rp24-7-triliun-di-2025-ini-rinciannya-B45xbDDrRI.jpg
Kemenhub Dapat Anggaran Rp24,7 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/320/3018211/menhub-lantik-eks-kapolda-malut-jadi-dirjen-perhubungan-darat-PsKDg4pZlZ.jpg
Menhub Lantik Eks Kapolda Malut Jadi Dirjen Perhubungan Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/320/3009637/fantastis-segini-harta-kekayaan-asep-kosasih-pejabat-kemenhub-yang-bersumpah-sambil-injak-alquran-cicTIrF5cB.jpg
Fantastis! Segini Harta Kekayaan Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement