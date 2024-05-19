Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kronologi Tas Enzy Storia Ditahan Bea Cukai

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:18 WIB
Kronologi Tas Enzy Storia Ditahan Bea Cukai
Kronologi tas enzy storia ditahan bea cukai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bea Cukai kembali viral usai terungkap pernah menahan tas miliki artis Enzy Storia. Pada beberapa waktu ini, Bea Cukai memang tengah menjadi perhatian publik usai terjadinya beberapa kasus kebelakang.

Masyarakat mengungkapkan mengenai sejumlah perlakukan Bea Cukai yang cenderung mempersulit barang masuk dari luar negeri.

Bea Cukai kembali viral setelah Enzy mempertanyakan nasib tasnya yang tak ditebus di Bea Cukai karena tarif pajaknya yang lebih besar dibandingkan dengan harga tas miliknya.

"Penasaran tas yang ngga gue tebus karena mahalan harga pajak daripada harga tasnya udah dikirim balik belum ya ke pengirim," tulis Enzy di akun X miliknya @EnzyStoria.

Melalui akun resmi X-nya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan hasil penelusuran terhadap keberadaan tas Enzy Storia yang diduga tertahan di Bea Cukai.

Prastowo mengungkapkan bahwa terdapat enam fakta terkait penelusuran tersebut yang sudah dikoordinasikan dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta.

“(Pertama), Barang tersebut (tas) adalah hadiah yang dikirim ke Kak Enzy oleh penjual sebagai kompensasi kekeliruan pengiriman sebelumnya,” ungkap Prastowo, Sabtu (18/5/2024).

Kemudian Prastowo juga mengungkapkan fakta kedua, Karena merupakan hadiah, pengirim mendeklarasikan harga di bawah yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan tambah bayar. Yang ketiga, Petugas kemudian melakukan koreksi sesuai ketentuan dan referensi harga retail.

Halaman:
1 2
