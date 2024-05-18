Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelabuhan Libatkan Banyak Institusi, Sri Mulyani: Tidak Hanya Bea Cukai

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |17:21 WIB
Pelabuhan Libatkan Banyak Institusi, Sri Mulyani: Tidak Hanya Bea Cukai
Urusan ekspor impor bukan hanya tanggung jawab bea cukai (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan lalu lintas impor ekspor barang tidak hanya dikerjakan oleh Bea Cukai. Menurutnya, ekosistem pelabuhan melibatkan banyak institusi.

Dalam acara pelepasan puluhan ribu kontainer barang yang digelar di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (18/5/2024), Sri Mulyani memohon agar masyarakat mengetahui bahwa ini merupakan tanggungjawab bersama.

Ia menyampaikan bahwa proses berlangsungnya lalu lintas impor ekspor barang, tak terkecuali juga di pelabuhan dilakukan dengan berkordinasi antara beberapa institusi yang terkait.

"Kesiapan dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini, tidak hanya Bea dan Cukai yang lagi diperhatikan masyarakat, namun seluruh proses ini bekerja sama dengan institusi, termasuk dari karantina karena kita masih akan proses barang yang memang membutuhkan proses karantina," kata Sri Mulyani.

"Dari BPOM, dan Pelindo sendiri, serta instansi - instansi terkait lainnya. Sehingga nanti masyarakat tahu bahwa ini adalah kordinasi bersama, jangan sampai hanya kemudian memusatkan perhatian seolah-olah ini hanya tanggung jawab satu institusi saja," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement