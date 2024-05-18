Pelabuhan Libatkan Banyak Institusi, Sri Mulyani: Tidak Hanya Bea Cukai

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan lalu lintas impor ekspor barang tidak hanya dikerjakan oleh Bea Cukai. Menurutnya, ekosistem pelabuhan melibatkan banyak institusi.

Dalam acara pelepasan puluhan ribu kontainer barang yang digelar di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (18/5/2024), Sri Mulyani memohon agar masyarakat mengetahui bahwa ini merupakan tanggungjawab bersama.

Ia menyampaikan bahwa proses berlangsungnya lalu lintas impor ekspor barang, tak terkecuali juga di pelabuhan dilakukan dengan berkordinasi antara beberapa institusi yang terkait.

"Kesiapan dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini, tidak hanya Bea dan Cukai yang lagi diperhatikan masyarakat, namun seluruh proses ini bekerja sama dengan institusi, termasuk dari karantina karena kita masih akan proses barang yang memang membutuhkan proses karantina," kata Sri Mulyani.

"Dari BPOM, dan Pelindo sendiri, serta instansi - instansi terkait lainnya. Sehingga nanti masyarakat tahu bahwa ini adalah kordinasi bersama, jangan sampai hanya kemudian memusatkan perhatian seolah-olah ini hanya tanggung jawab satu institusi saja," tambahnya.