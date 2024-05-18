Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Barang Impor Terbit, Sri Mulyani: Kami Gembira

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:43 WIB
Aturan Barang Impor Terbit, Sri Mulyani: Kami Gembira
Sri Mulyani senang aturan pembatasan barang impor direvisi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah merevisi aturan barang impor dalam Permendag 8 Tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku gembira dengan adanya perubahan tersebut.

"Kami dari Kementerian Keuangan, Direktoral Bea Cukai menyambut gembira perubahan yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer dari semula pertimbangan teknis, kini menjadi hanya laporan survey," ungkapnya di Tanjung Priok, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Sri Mulyani, dengan perubahan aturan ini akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Ia juga menegaskan Permendag 8 Tahun 2024 bisa mendorong kelancaran rantai suplai komponen untuk kegiatan manufaktur Tanah Air.

Dengan aturan baru tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak yang tertahan karena adanya pengetatan peraturan sudah bisa didistribusikan.

Ia menilai, dengan diterbitkannya Permendag 8 Tahun 2024 yang menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, ribuan Kontainer tersebut bisa segera disalurkan sehingga tidak menggangu kelancaran arus ekonomi Indonesia.

"Permendag 8 Tahun 2024 yang sudah diberlakukan mulai tadi malam tentu harus terus dimonitor. Kami, bersama Menko Perekonomian dan Kemendag akan memonitor keluarnya kontainer dan kami berharap ini akan tetap dilakukan meski di hari libur sehingga bisa segera menormalisasi kegiatan impor dan ekspor," pungkasnya.

Untuk diketahui , sebanyak puluhan ribu kontainer yang terdiri dari 17.304 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak akhirnya dirilis setelah Pemerintah resmi menerbitkan Permendag 8 Tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091665/prabowo-tahun-2025-kita-tak-akan-impor-beras-lagi-Dt8Gz2KQhk.jpg
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement