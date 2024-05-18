Aturan Barang Impor Terbit, Sri Mulyani: Kami Gembira

JAKARTA - Pemerintah merevisi aturan barang impor dalam Permendag 8 Tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku gembira dengan adanya perubahan tersebut.

"Kami dari Kementerian Keuangan, Direktoral Bea Cukai menyambut gembira perubahan yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer dari semula pertimbangan teknis, kini menjadi hanya laporan survey," ungkapnya di Tanjung Priok, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Sri Mulyani, dengan perubahan aturan ini akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Ia juga menegaskan Permendag 8 Tahun 2024 bisa mendorong kelancaran rantai suplai komponen untuk kegiatan manufaktur Tanah Air.

Dengan aturan baru tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak yang tertahan karena adanya pengetatan peraturan sudah bisa didistribusikan.

Ia menilai, dengan diterbitkannya Permendag 8 Tahun 2024 yang menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, ribuan Kontainer tersebut bisa segera disalurkan sehingga tidak menggangu kelancaran arus ekonomi Indonesia.

"Permendag 8 Tahun 2024 yang sudah diberlakukan mulai tadi malam tentu harus terus dimonitor. Kami, bersama Menko Perekonomian dan Kemendag akan memonitor keluarnya kontainer dan kami berharap ini akan tetap dilakukan meski di hari libur sehingga bisa segera menormalisasi kegiatan impor dan ekspor," pungkasnya.

Untuk diketahui , sebanyak puluhan ribu kontainer yang terdiri dari 17.304 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak akhirnya dirilis setelah Pemerintah resmi menerbitkan Permendag 8 Tahun 2024.