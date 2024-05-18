Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Bakal Impor Sapi Hidup dari Selandia Baru

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |12:27 WIB
Indonesia Bakal Impor Sapi Hidup dari Selandia Baru
RI bakal impor sapi hidup dari selandia baru (Foto: APEC)
JAKARTA - Indonesia bakal melakukan impor sapi hidup dari Selandia Baru. Kementerian Perdagangan mendorong kerja sama impor sapi hidup dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan memperkuat jalinan kerja sama dengan sejumlah negara penghasil sapi berkualitas serta sesuai standar Indonesia, salah satunya Selandia Baru.

“indonesia mendorong kerja sama impor sapi hidup dengan Selandia Baru,” kata Zulhas usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan dan Konstruksi Selandia Baru, Chris Penk di forum APEC 2024, Peru, Sabtu (18/5/2024).

Lebih lanjut Zulhas mengatakan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru sebagai salah satu negara produsen daging sapi sekaligus susu sangat penting untuk diperkuat.

