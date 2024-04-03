Bulog Diminta Fokus Serap Gabah Petani, Bukan Impor Daging Kerbau

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Bulog menyerap dan mendistribusikan hasil panen raya petani. Diharapkan juga mampu membeli gabah panen dengan harga yang menguntungkan bagi para petani.

Saat ini Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditi strategis nasional.

"Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau, tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (3/4/2024).

Sebelumnya, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen PKH Syamsul Ma’arif mengatakan sesuai hasil Rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko bidang Perekonomian pada tanggal 28 Maret 2024 telah diputuskan bahwa ijin impor hanya diberikan pada PT. Berdikari dan PT. PPI.

"Rakortas pertama 13 Desember 2023 memutuskan impor daging kerbau hanya menyebutkan pelaksanaan oleh BUMN. Kemudian Rakortas kedua pada tanggal 28 Maret 2024 memutuskan penugasan impor daging kerbau kepada PT. Berdikari dan PT. PPI," kata Syamsul.