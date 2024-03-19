Advertisement
HOT ISSUE

Masyarakat Jangan Panic Buying, Cadangan Beras Bulog Bertambah 4.000 Ton

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:00 WIB
Masyarakat Jangan Panic Buying, Cadangan Beras Bulog Bertambah 4.000 Ton
Bulog Tambah Pasokan Beras. (Foto: Okezone.com/MPI)
MALANG - Bulog tambahan suplai beras sebesar 4.000 ton. Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ini telah dalam proses perjalanan masuk ke gudang-gudang Bulog Kantor Cabang Malang.

"Sedang dalam proses perjalanan untuk pemenuhan itu sebanyak 4.000 ton. Ada tambahan 4.000 ton," ucap Kepala Bulog Kantor Cabang Malang Siane Dwi Agustina, dikonfirmasi pada Selasa pagi (19/3/2024).

Menurutnya, tambahan stok beras SPHP itu kian mempertebal jumlah stok yang ada. Sebelumnya di gudang Bulog Kantor Cabang Malang, ada sebanyak 4.200 ton yang diperuntukkan untuk lima wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

"Stok di kami saat ini ada 4.200 ton. (Melihat stok itu) Kurang lebih aman sampai bantuan pangan bulan April. Jadi sampai Mei-lah aman," kata dia.

