Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:46 WIB
Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo
Bulog akan berada di bawah Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog akan bertransformasi sebagai badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Bulog masih berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik maupun cadangan pangan nantinya ketika sudah bertransformasi maka akan difungsikan untuk menjaga stabilitas harga hingga stok pangan.

“Salah satunya ya gini, fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik cadangan pangan kita. Jadi memang difungsikan ke sana, kemudian artinya lebih untuk kestabilan harga, menjaga stok pangan, dan seterusnya,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

“Ke sana, kemungkinan akan kita bawa ke sana, langsung ke Presiden. Kan namanya badan, jadi akan bertransformasi ke arah sana,” tambah Sudaryono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090813/bulog-langsung-di-bawah-prabowo-bakal-ada-phk-rU7FWmfKQz.jpg
Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090782/bulog-bakal-kelola-anggaran-jumbo-usai-jadi-lembaga-di-bawah-prabowo-FAOzN6m8wK.jpg
Bulog Bakal Kelola Anggaran Jumbo Usai Jadi Lembaga di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090776/bulog-resmi-tak-lagi-berstatus-perum-tapi-lembaga-khusus-di-bawah-prabowo-K5BDRq7aUS.jpg
Bulog Resmi Tak Lagi Berstatus Perum tapi Lembaga Khusus di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082974/bukan-bumn-kini-bulog-jadi-lembaga-langsung-di-bawah-presiden-lFpFP7F0aW.jpg
Bukan BUMN, Kini Bulog Jadi Lembaga Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062246/baru-diangkat-erick-thohir-dirut-wadirut-bulog-langsung-gelar-rapat-bareng-dpr-ynnrvEjyyL.jpg
Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061379/ternyata-ini-alasan-erick-thohir-copot-dirut-bulog-bayu-krisnamurthi-YJfY1BEaZ1.jpg
Ternyata Ini Alasan Erick Thohir Copot Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement