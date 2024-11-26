Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo

JAKARTA - Perum Bulog akan bertransformasi sebagai badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Bulog masih berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik maupun cadangan pangan nantinya ketika sudah bertransformasi maka akan difungsikan untuk menjaga stabilitas harga hingga stok pangan.

“Salah satunya ya gini, fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik cadangan pangan kita. Jadi memang difungsikan ke sana, kemudian artinya lebih untuk kestabilan harga, menjaga stok pangan, dan seterusnya,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

“Ke sana, kemungkinan akan kita bawa ke sana, langsung ke Presiden. Kan namanya badan, jadi akan bertransformasi ke arah sana,” tambah Sudaryono.