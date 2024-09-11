Ternyata Ini Alasan Erick Thohir Copot Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan alasan pergantian Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Pemegang saham memutuskan mengganti Bayu Krisnamurthi dan mengangkat Wahyu Suparyono.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, Bulog sebagai BUMN di sektor pangan tengah diperkuat fungsinya, sehingga perlu adanya penyegaran alias perombakan jajaran Direksi.

“Penyegaran saja, kan Bulog mau diperkuat fungsinya ke depan,” ujar Tiko kepada wartawan saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia membantah, pencopotan Bayu lantaran kinerja perusahaan tak sesuai dengan target pemegang saham. Tiko memastikan, perubahan pucuk pimpinan Bulog hanya semata-mata penyegaran semata, sejalan dengan penugasan yang akan diterima perusahaan ke depannya.

“Nggak, karena penyegaran saja, karena fungsinya mau diperkuat ke depan, ada penugasan baru nanti ke depan,” paparnya.

Adapun, perombakan Direktur Utama Bulog berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Melalui keputusan itu pemegang saham juga memberhentikan Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital. Jabatan ini lalu dipegang Sudarsono Hardjosoekarto.

Dalam perubahan Dewan Direksi, Kementerian BUMN juga menambah satu jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Marga Taufik.

Berikut Jajaran Direksi terbaru Bulog;

Direktur Utama: Wahyu Suparyono

Wakil Direktur Utama: Marga Taufiq