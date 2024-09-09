Mantan Anak Buah Prabowo Jadi Wadirut Bulog

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Jenderal TNI Purnawirawan Marga Taufik sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perum Bulog. Pengangkatan ini bersamaan dengan pergantian Direktur Utama Bulog dari Bayu Krisnamurthi ke Wahyu Suparyono.

Pengangkatan dan perombakan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Adapun, Wakil Direktur Utama merupakan posisi baru di BUMN pangan tersebut.

Lantas, siapa sosok Marga Taufik?

Sebelumnya, Marga Taufiq menjabat sebagai Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Dihimpun dari berbagai data, Marga Taufiq pernah menjadi bawahan Prabowo Subianto di Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Kala itu, Prabowo menjabat Panglima Kostrad pada tahun 1998.