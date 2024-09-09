Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Anak Buah Prabowo Jadi Wadirut Bulog

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |22:08 WIB
Mantan Anak Buah Prabowo Jadi Wadirut Bulog
Jajaran Terbaru Direksi Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Jenderal TNI Purnawirawan Marga Taufik sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perum Bulog. Pengangkatan ini bersamaan dengan pergantian Direktur Utama Bulog dari Bayu Krisnamurthi ke Wahyu Suparyono.

Pengangkatan dan perombakan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Adapun, Wakil Direktur Utama merupakan posisi baru di BUMN pangan tersebut.

Lantas, siapa sosok Marga Taufik?

Sebelumnya, Marga Taufiq menjabat sebagai Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Dihimpun dari berbagai data, Marga Taufiq pernah menjadi bawahan Prabowo Subianto di Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Kala itu, Prabowo menjabat Panglima Kostrad pada tahun 1998.

Halaman:
1 2
