Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono Jadi Dirut Bulog, Ini Profilnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:53 WIB
Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono Jadi Dirut Bulog, Ini Profilnya
Dirut Bulog Wahyu Suparyono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Hal ini telah disepakati pemegang saham untuk menggantikan Bayu Krisnamurthi.

Dalam karirnya di perseroan negara, Wahyu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sejak 16 Juni 2014 hingga 7 Juni 2015.

Kemudian, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Bulog periode 8 Juni 2015 sampai 31 Juli 2016. Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog periode 8 Desember 2015-6 Juni 2018.

Kemudian, Direktur SDM dan Umum Bulog sejak 1 Agustus 2016 hingga 27 November 2017. Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pada 14 Desember 2017 sampai 17 Juli 2020.

Dalam perubahan Dewan Direksi Bulog, Kementerian BUMN juga menambah satu jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Marga Taufik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186988/beras_bulog_dijarah-17PN_large.jpg
Dirut Buka Suara soal Gudang Bulog di Sibolga Dijarah Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514/beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167870/beras-SRuH_large.jpg
Dikeluhkan Masyarakat, Bos Bulog Buka-bukaan soal Kualitas Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166943/beras_bulog-7eME_large.jpg
Prabowo Anggarkan Rp22,7 Triliun untuk Bulog di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152470/menteri_bumn_erick_thohir-LXp4_large.jpg
Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy Kembali ke TNI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement