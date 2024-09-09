Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono Jadi Dirut Bulog, Ini Profilnya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Hal ini telah disepakati pemegang saham untuk menggantikan Bayu Krisnamurthi.

Dalam karirnya di perseroan negara, Wahyu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sejak 16 Juni 2014 hingga 7 Juni 2015.

BACA JUGA: Erick Thohir Copot Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog

Kemudian, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Bulog periode 8 Juni 2015 sampai 31 Juli 2016. Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog periode 8 Desember 2015-6 Juni 2018.

Kemudian, Direktur SDM dan Umum Bulog sejak 1 Agustus 2016 hingga 27 November 2017. Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pada 14 Desember 2017 sampai 17 Juli 2020.

Dalam perubahan Dewan Direksi Bulog, Kementerian BUMN juga menambah satu jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Marga Taufik.