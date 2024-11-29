Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan Bulog itu disulap pemerintah menjadi badan khusus di bawah dinaungi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini membuat status karyawan Perum Bulog menjadi sorotan.

Saat ini, transformasi Bulog masih digodok otoritas, terutama di sisi regulasi yang menjadi payung hukum pendiriannya.

Namun, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah adalah status karyawan perusahaan akan berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)?

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, perubahan status karyawan Bulog masih akan dibahas bersamaan dengan aturan hukumnya, sehingga belum dapat dipastikan akan berubah menjadi ASN.

“Masih dibahas, belum selesai,” ujar Zulhas saat ditemui di kantor pusat Bulog, Jumat (29/11/2024).