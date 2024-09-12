Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:21 WIB
Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR
Dirut dan Wadirut Bulog di DPR RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di mana keberadaan Wahyu di forum tersebut cukup menyita perhatian sebagian anggota Komisi.

Wahyu memang belum lama menjabat sebagai orang nomor satu di Perum Bulog. Dia ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memimpin Bulog per Senin (9/9/2024) kemarin.

Sekalipun, dia bukan orang baru di BUMN pangan, eks Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) itu perlu memperkenalkan diri, sesuai permintaan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Ermarini.

“Saya hari Senin dapat undangan dan alhamdulillah bisa hadir hari ini. Hari ini betul-betul saya pulang kampung kembali ke kampung Bulog,” ujar Wahyu dalam forum RDP, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya itu, hadir pula Wakil Direktur Utama Bulog, Marga Taufik. Perlu diketahui, Wakil Direktur Utama merupakan posisi baru di Bulog, sebelumnya jabatan ini tidak ada dalam struktur Dewan Direksi perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090813/bulog-langsung-di-bawah-prabowo-bakal-ada-phk-rU7FWmfKQz.jpg
Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090782/bulog-bakal-kelola-anggaran-jumbo-usai-jadi-lembaga-di-bawah-prabowo-FAOzN6m8wK.jpg
Bulog Bakal Kelola Anggaran Jumbo Usai Jadi Lembaga di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090776/bulog-resmi-tak-lagi-berstatus-perum-tapi-lembaga-khusus-di-bawah-prabowo-K5BDRq7aUS.jpg
Bulog Resmi Tak Lagi Berstatus Perum tapi Lembaga Khusus di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089858/bukan-bumn-lagi-bulog-langsung-di-bawah-presiden-prabowo-BwQxiEpHYY.jpg
Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082974/bukan-bumn-kini-bulog-jadi-lembaga-langsung-di-bawah-presiden-lFpFP7F0aW.jpg
Bukan BUMN, Kini Bulog Jadi Lembaga Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061379/ternyata-ini-alasan-erick-thohir-copot-dirut-bulog-bayu-krisnamurthi-YJfY1BEaZ1.jpg
Ternyata Ini Alasan Erick Thohir Copot Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement