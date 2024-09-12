Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di mana keberadaan Wahyu di forum tersebut cukup menyita perhatian sebagian anggota Komisi.

Wahyu memang belum lama menjabat sebagai orang nomor satu di Perum Bulog. Dia ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memimpin Bulog per Senin (9/9/2024) kemarin.

Sekalipun, dia bukan orang baru di BUMN pangan, eks Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) itu perlu memperkenalkan diri, sesuai permintaan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Ermarini.

“Saya hari Senin dapat undangan dan alhamdulillah bisa hadir hari ini. Hari ini betul-betul saya pulang kampung kembali ke kampung Bulog,” ujar Wahyu dalam forum RDP, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya itu, hadir pula Wakil Direktur Utama Bulog, Marga Taufik. Perlu diketahui, Wakil Direktur Utama merupakan posisi baru di Bulog, sebelumnya jabatan ini tidak ada dalam struktur Dewan Direksi perusahaan.