HOME FINANCE

PT Pegadaian dan Relawan Bakti BUMN Berikan Bantuan Bencana Galodo Sumbar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |10:17 WIB
PT Pegadaian dan Relawan Bakti BUMN Berikan Bantuan Bencana Galodo Sumbar
Pegadaian dan Relawan Bakti BUMN berikan bantuan bencana galodo Sumbar. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

PADANG – Sebagai bentuk upaya tanggap bencana Galodo yang terjadi di Sumatera Barat, PT Pegadaian melalui program Relawan Bakti BUMN Batch V menyalurkan bantuan berupa ketersediaan pangan.

Bantuan diserahkan melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat yang diterima langsung oleh Usra Deni, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, mewakili Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah pada Minggu (19/5).

Bencana galodo merupakan istilah lokal yang merujuk pada banjir bandang yang bercampur dengan lumpur dan batu akibat tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan tinggi.

Bencana yang terjadi pasca meletusnya Gunung Marapi Sumatera Barat ini, mengakibatkan galodo lahar dingin yang telah menelan puluhan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana umum maupun pemukiman masyarakat.

Momen pemberian bantuan juga diisi dengan diskusi antara Sekretaris BPBD Sumbar dengan para Relawan Bakti BUMN mengenai kondisi terkini di titik lokasi bencana.

Dalam kesempatan tersebut, para Relawan bersama-sama diajak untuk menyaksikan pemutaran video update terkini dari lokasi bencana serta mendengarkan kondisi korban yang terdampak terkait bantuan apa saja yang masih dibutuhkan.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan turut menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas musibah yang terjadi di Sumatera Barat.

Halaman:
1 2
