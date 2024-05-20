Riset MNC Sekuritas: IHSG Akan Bergerak pada Level 7.231

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya menguat 0,97% ke 7,317 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, penguatan dari IHSG pun sudah mengenai best target yang diberikan pada 7,355.

"Posisi IHSG saat ini dapat berjalan pada dua skenario, di mana pada label hitam, posisi IHSG sudah berada di akhir wave (iii) dari wave [c] dari wave B, sehingga meskipun terkoreksi akan relatif terbatas ke rentang 7,168-7,284 sekaligus menguji area gap," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (20/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,231, 7,130 dan resistance 7,364, 7,396.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

DSNG - Trading Buy

Trading Buy: 640-650

Target Price: 680, 700

Stoploss: below 625

ERAA - Spec Buy

Spec Buy: 402-408

Target Price: 428, 450

Stoploss: below 398