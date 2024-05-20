JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya menguat 0,97% ke 7,317 dan masih didominasi oleh volume pembelian.
Analis MNC Sekuritas mengatakan, penguatan dari IHSG pun sudah mengenai best target yang diberikan pada 7,355.
"Posisi IHSG saat ini dapat berjalan pada dua skenario, di mana pada label hitam, posisi IHSG sudah berada di akhir wave (iii) dari wave [c] dari wave B, sehingga meskipun terkoreksi akan relatif terbatas ke rentang 7,168-7,284 sekaligus menguji area gap," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (20/5/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,231, 7,130 dan resistance 7,364, 7,396.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
DSNG - Trading Buy
Trading Buy: 640-650
Target Price: 680, 700
Stoploss: below 625
ERAA - Spec Buy
Spec Buy: 402-408
Target Price: 428, 450
Stoploss: below 398