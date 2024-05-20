Menko Airlangga Debat Panas, Perundingan Dagang Alot soal IEU-CEPA

JAKARTA - Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto terlibat debat panas saat perundingan IEU-CEPA. Dia menyampaikan bahwa Indonesia menginginkan perlakuan yang setara dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa.

Melansir dari Instagram resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (20/5/2024). Kemeko RI, Airlangga menyampaikan kepada media Jerman bahwa Indonesia tidak ingin menunggu terlalu lama.

“Di Eropa, kita sudah terlalu lama, kami menegosiasikan CEPA Indonesia. Kami bersedia dan bersemangat, tapi itu membutuhkan waktu tujuh tahun, belum selesai dan 18 putaran negosiasi,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia tahu cara bernegosiasi dan memahami praktik terbaik.

“Kami bahkan menandatangani kerangka ekonomi indo-pasifik dengan as pada 6 juni. tapi kapan saya bisa menandatangani IEU CEPA? saya kira hanya tuhan yang tahu.” lanjut Airlangga.

Airlangga menjawab pertanyaan mengenai apakah Indonesia sudah tidak membutuhkan Eropa lagi.

“Kami hanya bilang Eropa tidak memperlakukan Indonesia seperti mereka memperlakukan Vietnam. Eropa tidak memperlakukan Indonesia sama seperti mereka memperlakukan Thailand. Kami hanya ingin mendapatkan perlakuan yang setara, itu saja.” jawab Airlangga.