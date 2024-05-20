Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Debat Panas, Perundingan Dagang Alot soal IEU-CEPA

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:35 WIB
Menko Airlangga Debat Panas, Perundingan Dagang Alot soal IEU-CEPA
Debat panas soal perundingan dagang IEU-CEPA (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto terlibat debat panas saat perundingan IEU-CEPA. Dia menyampaikan bahwa Indonesia menginginkan perlakuan yang setara dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa.

Melansir dari Instagram resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (20/5/2024). Kemeko RI, Airlangga menyampaikan kepada media Jerman bahwa Indonesia tidak ingin menunggu terlalu lama.

“Di Eropa, kita sudah terlalu lama, kami menegosiasikan CEPA Indonesia. Kami bersedia dan bersemangat, tapi itu membutuhkan waktu tujuh tahun, belum selesai dan 18 putaran negosiasi,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia tahu cara bernegosiasi dan memahami praktik terbaik.

“Kami bahkan menandatangani kerangka ekonomi indo-pasifik dengan as pada 6 juni. tapi kapan saya bisa menandatangani IEU CEPA? saya kira hanya tuhan yang tahu.” lanjut Airlangga.

Airlangga menjawab pertanyaan mengenai apakah Indonesia sudah tidak membutuhkan Eropa lagi.

“Kami hanya bilang Eropa tidak memperlakukan Indonesia seperti mereka memperlakukan Vietnam. Eropa tidak memperlakukan Indonesia sama seperti mereka memperlakukan Thailand. Kami hanya ingin mendapatkan perlakuan yang setara, itu saja.” jawab Airlangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement