HOME FINANCE

WWF 2024: Pertamina Group Lakukan Aksi Nyata Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:54 WIB
WWF 2024: Pertamina Group Lakukan Aksi Nyata Dukung Keberlanjutan Air Bersih
Pengunjung World Water Forum 2024 antusias melihat paparan aksi Pertamina dalam menjaga keberlangsungan air. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

BALI - Dalam event berskala Internasional World Water Forum (WWF) ke-10 yang tengah diselenggarakan di Bali, Pertamina Group memaparkan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan air bersih.

Pertamina juga ambil bagian dengan mendukung Indonesia yang menjadi tuan rumah pada perhelatan internasional ini. World Water Forum merupakan pertemuan internasional terbesar di sektor air.

Melibatkan perwakilan dari banyak negara, forum tiga tahunan ini menjadi ajang kolaborasi, diskusi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sudah memiliki visi untuk mengurangi konsumsi air dan mengurangi kandungan limbah, guna menjaga konservasi air ini.

Forum WWF menjadi momen berharga bagi Pertamina untuk saling berbagi dengan berbagai pihak terkait langkah yang sudah dilakukan perusahaan, mencari solusi dan inovasi terkini, serta memperkuat komitmen perusahaan terhadap konservasi air.

"Pertamina berpartisipasi secara langsung di ajang ini, membuktikan bahwa peran Pertamina dalam menjaga kualitas air dan pelestarian air sudah sejalan dengan program global," tuturnya.

Salah satu kegiatan "BerSEAenergi untuk Laut", literasi kelautan di kalangan sekolah dan membangun komitmen siswa untuk menjaga laut dan alam. (Foto: dok Pertamina)


Halaman:
1 2 3
