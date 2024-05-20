Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Kebangkitan Perempuan Indonesia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:57 WIB
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Kebangkitan Perempuan Indonesia
Pertamina berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia diwujudkan dengan menggelar Pertamina Renjana Cita Srikandi(Foto: Dok Pertamina)
A
A
A

Jakarta- PT Pertamina (Persero) berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Pertamina Renjana Cita Srikandi yang berlangsung di The Dome Senayan Park, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, festival akbar pemberdayaan perempuan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung dan memajukan peran perempuan di berbagai bidang. Sesuai dengan tagline Energizing You Elevating Each Other, menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi tonggak terciptanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan Indonesia, untuk dapat memiliki bekal yang kuat dan bermanfaat bagi lingkungannya.

“Harapan saya melalui Pertamina Renjana Cita Srikandi ini perempuan Indonesia bisa berkomitmen untuk dapat meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi, sehingga dapat menjadikan perempuan Indonesia yang unggul dan berkarakter di tingkat global guna mengoptimalkan peranan perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,”tutur Nicke.

Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini menambahkan, melalui kegiatan ini Pertamina juga ingin menyampaikan pesan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), dimana salah satunya terkait dengan women empowerment.

“Pertamina secara korporasi berkomitmen untuk menjaga secara keberlanjutan terkait dengan lingkungan, sosial kemasyarakatan, juga dengan tata kelola yang baik,” ujar Emma.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186465//truk-SF1b_large.jpg
Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement