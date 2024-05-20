Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Kebangkitan Perempuan Indonesia

Jakarta- PT Pertamina (Persero) berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Pertamina Renjana Cita Srikandi yang berlangsung di The Dome Senayan Park, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, festival akbar pemberdayaan perempuan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung dan memajukan peran perempuan di berbagai bidang. Sesuai dengan tagline Energizing You Elevating Each Other, menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi tonggak terciptanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan Indonesia, untuk dapat memiliki bekal yang kuat dan bermanfaat bagi lingkungannya.

“Harapan saya melalui Pertamina Renjana Cita Srikandi ini perempuan Indonesia bisa berkomitmen untuk dapat meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi, sehingga dapat menjadikan perempuan Indonesia yang unggul dan berkarakter di tingkat global guna mengoptimalkan peranan perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,”tutur Nicke.

Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini menambahkan, melalui kegiatan ini Pertamina juga ingin menyampaikan pesan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), dimana salah satunya terkait dengan women empowerment.

“Pertamina secara korporasi berkomitmen untuk menjaga secara keberlanjutan terkait dengan lingkungan, sosial kemasyarakatan, juga dengan tata kelola yang baik,” ujar Emma.