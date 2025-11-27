Advertisement
HOME FINANCE

Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:28 WIB
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
Ilustrasi belanja online. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Akhir tahun merupakan momen yang spesial. Menjelang penghujung tahun, suasana makin terasa hangat dan antusias. Banyak orang mulai mempersiapkan momen spesial, dari rencana berkumpul dengan keluarga, liburan singkat hingga menutup tahun dengan bertukar kado.

Di tengah atmosfer akhir tahun yang penuh dengan cerita, momen ini menjadi waktu yang pas untuk menghadirkan kejutan atau kebahagiaan kecil agar dapat mengawali tahun dengan perasaan lebih siap dan positif.

Aktivitas berbelanja menjadi bagian seru yang melekat dengan momen ini, baik untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun, berburu hadiah atau sekedar checklist wishlist untuk memanjakan diri. Apapun rencana dan kegiatan di penghujung tahun, ShopeeVIP dapat menjadi teman setia menemani kamu berbelanja dengan menghadirkan lebih banyak keuntungan.

ShopeeVIP sendiri adalah program langganan dari Shopee yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja lebih praktis dan lebih hemat untuk para pengguna setia.

Dengan bergabung menjadi anggota ShopeeVIP, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan seperti voucher gratis ongkir hingga voucher potongan diskon setiap harinya. Sehingga kamu bisa menikmati belanja akhir tahun lebih spesial bersama ShopeeVIP!

Kegiatan akhir tahun tentunya beragam dan punya makna tersendiri bagi masing-masing orang. Beragam momentum akhir tahun tersebut tentunya selalu punya ruang untuk dibuat lebih spesial. Nah, supaya akhir tahun kamu semakin spesial, berikut tips yang bisa bikin akhir tahun lebih berwarna:

1. Cari kado yang thoughtful untuk orang terdekat

