Pegadaian Mendukung Inklusivitas Sosial Difabel Melalui Konser Panggung Talenta

JAKARTA-PT Pegadaian kembali menunjukkan komitmen dalam peningkatan inklusivitas sosial dengan mendukung pelaksanaan Konser Panggung Talenta, sebuah ajang unjuk bakat bagi difabel yang diprakarsai Perkumpulan Lions Indonesia 307A1. Puncak dari acara ini disiarkan langsung, pada Minggu (19/05/2024).

"Kami berkomitmen untuk memberikan platform bagi para penyandang disabilitas untuk bersinar dan membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi bagi masyarakat. Kami mengintegrasikan nilai-nilai ESG dalam setiap aspek operasi kami, dan mendukung difabel adalah salah satu prioritas utama kami," ujar Eka Pebriansyah selaku Direktur, Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian.

Acara ini bukan hanya berperan sebagai sarana bagi difabel untuk menampilkan bakat mereka, namun juga sebagai upaya PT Pegadaian dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan fokus pada inklusi sosial. Konser ini melibatkan beberapa juri ternama, seperti Nirina Zubir, Denny Malik, dan Anton Mirsaputra, yang memberikan penilaian dan juga dukungan moral kepada para peserta.

Difabel sering kali terpinggirkan dari berbagai aspek pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Sejalan dengan penerapan TPB/SDGs (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui kegiatan ini, PT Pegadaian berusaha untuk memastikan bahwa difabel mendapatkan kesempatan yang sama dalam menunjukkan potensinya.