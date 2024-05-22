Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPK Perbankan Tumbuh 8,21%, Paling Tinggi di Korporasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:56 WIB
DPK Perbankan Tumbuh 8,21%, Paling Tinggi di Korporasi
DPK Perbankan Tumbuh. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada April 2024 tumbuh 8,21% secara tahunan (yoy). Adapun angka tersebut naik dibandingkan Maret 2024 yang hanya 7,44% (yoy).

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, peningkatan DPK 8,21% paling tinggi di DPK korporasi perbankan.

"Artinya memang korporasinya profitable sehingga mereka punya akses yang kemudian bisa ditempatkan dalam DPK," kata Juda dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Mei 2024 di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Adapun BI melaporkan pada April 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 13,09% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan tentu saja, akhir tahun seperti apa, kami optimis pertumbuhan kredit akan berada di target ataupun dalam range 10-12 persen dan cenderung di batas atas dari range tersebut," ungkap Juda.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
