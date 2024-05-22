Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Perbandingan Tarif Starlink dan Internet Lokal

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |22:03 WIB
Adu Perbandingan Tarif Starlink dan Internet Lokal
JAKARTA - Adu perbandingan tarif Starlink dan internet lokal. Di mana layanan internet milik Elon Musk, Starlink sudah ada di Indonesia.

Baru-baru ini, layanan internet milik Elon Musk yang berbasis satelit yaitu starlink telah diresmikan di Indonesia.

Berikut adu perbandingan tarif starlink dan internet lokal, telah dirangkum dari berbagai sumber :

Tarif Starlink

Starlink sendiri merupakan layanan internet yang berbasis satelit. Melansir dari website starlink, terdapat beberapa jenis paket layanan yang dapat masyarakat pilih, diantaranya adalah paket standar yang cocok untuk keluarga dengan harga per bulannya adalah Rp750 dengan perangkat keras yang direkomendasikan senilai Rp4,68 juta.

Tarif Indihome

Indihome sendiri merupakan salah satu layanan internet yang ada di Indonesia. Melansir dari website indihome, ada beberapa paket layanan internet indihome yang dapat masyarakat pilih, diantaranya adalah paket JITU 1 1P dengan harga Rp350.000 per bulan dengan kecepatan 50 Mbps.

Halaman:
1 2
