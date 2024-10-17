Bukti Nyata Keberhasilan Transformasi Digital RI, Internet Dinikmati Warga di Daerah Tertinggal

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun mengikis kesenjangan akses internet di Tanah Air melalui program transformasi digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Terdapat berbagai capaian pembangunan infrastruktur internet yang telah dilakukan.

Contoh infrastruktur digital yang telah direalisasikan adalah pembangunan Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Solusinya melalui upskilling dan reskilling, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses broadband yang aksesibel di wilayah 3T," ujar Budi Arie.

Melalui upaya tersebut, tingkat penetrasi internet di Indonesia terus melesat hingga 79,5 persen dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga telah mencakup 97,42 persen wilayah permukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53 persen wilayah di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan inisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Inisiatif ini sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," tuturnya.

Selain itu, Kemenkominfo juga memiliki Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut.

Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," tuturnya.

Adapun bukti konkret pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, di antaranya dengan menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) pada tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo.