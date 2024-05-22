Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Cegah Pembobolan Akun Perbankan, Waspadai Nomor Ini

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |17:39 WIB
Tips Cegah Pembobolan Akun Perbankan, Waspadai Nomor Ini
Tips mencegah kejahatan perbankan (Foto: XL Axiata)
A
A
A

JAKARTA – Pengguna ponsel diimbau waspada dengan nomor yang sudah tidak aktif. Bagi pelanggan layanan telekomunikasi selular, nomor ponselnya bahkan bisa terhubung dengan akun perbankan miliknya.

Dengan demikian, transaksi perbankan bisa dilakukan secara digital menggunakan ponselnya kapan saja dan di mana saja, tidak perlu repot ke gerai bank. Namun, pelanggan harus waspada agar tidak penjadi korban pembobolan akun bank melalui nomor ponselnya.

Group Head Customer Contact Center XL Axiata, M. Yunus, mengatakan, meskipun transaksi perbankan menjadi semakin mudah, namun masyarakat pengguna layanan seluler dan perbankan tetap harus waspada agar terhindar dari tindak kejahatan perbankan, termasuk pembobolan akun.

“Dalam upaya menjamin dan melindungi keamanan akun data pribadi perbankan pelanggan, kami dari XL Axiata menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk turut menjaga keamanan nomor ponsel yang terdaftar dalam akun perbankannya,” kata dia, Rabu (22/5/2024).

Dia menyebut hal ini untuk menghindari aksi pembobolan akun perbankan dengan memanfaatkan nomor ponsel pelanggan, termasuk nomor yang telah hangus. Dia menambahkan, nomor-nomor ponsel yang tidak terpakai dan dianggap hangus bisa menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk membobol rekening bank pelanggan.

Untuk itu, dia menghimbau agar pelanggan mengurus penutupan nomor ponsel yang sudah tidak terpakai ke operator dan pihak bank. Pelanggan sebaiknya tidak meremehkan nomor yang sudah tidak dipakainya dan menganggap tidak perlu menginformasikan penutupan nomornya kepada pihak operator dan pihak bank atau online payment yang terhubung.aan.

