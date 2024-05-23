Populasi Besar, RI Punya Peran Vital di Pasar Motor Listrik ASEAN

JAKARTA – Indonesia memiliki peran vital dalam industri motor listrik di kawasan ASEAN. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AIS) penjualan kendaraan roda dua di Indonesia mencapai 6 juta lebih sepanjang tahun 2023 lalu, naik 19,44% dibandingkan tahun 2022. Melihat tren pengguna kendaraan roda dua ini bisa sangat membantu mengurangi CO2 dengan pengalihan penggunaan ke e-bike.

Chairman Sunra Group Zhang Chongshun, mengatakan sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar dan perkembangan ekonomi yang baik, Indonesia memiliki peran penting di Kawasan ASEAN untuk pasar motor listrik.

“Ditambah dengan komitmen pemerintah terkait net zero emission (NZE) pada 2060, pihaknya sangat optimis mengambil peluang di pasar Indonesia,” kata dia, Kamis (23/5/2024).

Meski demikian, upaya mempopulerkan penggunaan motor listrik masih menghadapi beberapa tantangan. Baik motor maupun mobil listrik memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM).

BACA JUGA: Motor Listrik Buatan Pabrik Karawang Siap Diekspor ke Luar Negeri

Sebagian besar motor listrik harganya lebih dari Rp25 juta, sementara sebagian besar sepeda motor konvensional yang dijual di Indonesia saat ini dibanderol kurang dari Rp20 juta. Kemudian pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mempercepat perkembangan industri motor listrik.

Zhang mengatakan, dengan pembangunan pabrik di Indonesia, Sunra meningkatkan kekuatan kompetitif komprehensif secara efektif, serta menjamin layanan purna jual di Indonesia dan menjaga ketersediaan suku cadang.