Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Populasi Besar, RI Punya Peran Vital di Pasar Motor Listrik ASEAN

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:07 WIB
Populasi Besar, RI Punya Peran Vital di Pasar Motor Listrik ASEAN
Peran vital RI di industri moto listrik asean (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia memiliki peran vital dalam industri motor listrik di kawasan ASEAN. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AIS) penjualan kendaraan roda dua di Indonesia mencapai 6 juta lebih sepanjang tahun 2023 lalu, naik 19,44% dibandingkan tahun 2022. Melihat tren pengguna kendaraan roda dua ini bisa sangat membantu mengurangi CO2 dengan pengalihan penggunaan ke e-bike.

Chairman Sunra Group Zhang Chongshun, mengatakan sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar dan perkembangan ekonomi yang baik, Indonesia memiliki peran penting di Kawasan ASEAN untuk pasar motor listrik.

“Ditambah dengan komitmen pemerintah terkait net zero emission (NZE) pada 2060, pihaknya sangat optimis mengambil peluang di pasar Indonesia,” kata dia, Kamis (23/5/2024).

Meski demikian, upaya mempopulerkan penggunaan motor listrik masih menghadapi beberapa tantangan. Baik motor maupun mobil listrik memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebagian besar motor listrik harganya lebih dari Rp25 juta, sementara sebagian besar sepeda motor konvensional yang dijual di Indonesia saat ini dibanderol kurang dari Rp20 juta. Kemudian pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mempercepat perkembangan industri motor listrik.

Zhang mengatakan, dengan pembangunan pabrik di Indonesia, Sunra meningkatkan kekuatan kompetitif komprehensif secara efektif, serta menjamin layanan purna jual di Indonesia dan menjaga ketersediaan suku cadang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement