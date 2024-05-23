Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Panjang Waisak, Pengunjung Candi Borobudur Diperkirakan 60.385 Orang

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:37 WIB
Libur Panjang Waisak, Pengunjung Candi Borobudur Diperkirakan 60.385 Orang
Peringatan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. (Foto; Okezone.com/Injourney)
A
A
A

JAKARTA - Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mencatat adanya peningkatan jumlah pengunjung di Candi Borobudur, yang akan menjadi lokasi perayaan Tri Suci Waisak 2568 BE.

Candi Borobudur menjadi pusat perayaan Tri Suci Waisak 2568 BE diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Pada periode libur panjang Waisak 2024 yakni 18-26 Mei 2024, jumlah pengunjung ke Candi Borobudur diperkirakan mencapai 60.385 orang.

Angka itu meningkat sebesar 31,3% jika dibandingkan periode libur panjang Waisak tahun 2023 yakni 30 Mei hingga 7 Juni 2023, yang mencatat angka kunjungan 45.991.

“InJourney Group menghadirkan beragam keseruan di berbagai destinasi pariwisata serta hotel-hotel yang dikelola, sehingga masyarakat bisa menikmati libur panjang kali ini dengan penuh suka cita. Termasuk beragam acara di Candi Borobudur yang kami hadirkan dalam rangka perayaan Waisak 2024. Kami berharap masyarakat mematuhi berbagai ketentuan selama perayaan Waisak, sehingga acara berlangsung dengan lancar,” kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, Kamis (23/5/2024).

Perayaan Tri Suci Waisak Nasional 2568 BE/2024 akan dipusatkan di Candi Borobudur. Pada tahun ini, detik-detik Waisak akan jatuh pada Hari Kamis, 23 Mei 2024 pukul 20.52.42 WIB.

Acara puncak perayaan Waisak akan diadakan pada 23 Mei 2024 dengan acara Kirab Waisak dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, peringatan detik-detik Waisak, pradaksina Candi Borobudur, dan pelepasan lampion Waisak, serta melakukan mindful walking meditation yaitu merasakan kesakralan Candi Borobudur melalui pradaksina dan meditasi yang bisa diikuti oleh masyarakat umum pada 24-25 Mei 2024.

“IDM telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut wisatawan yang akan berkunjung selama libur panjang periode 23-26 Mei 2024, bertepatan dengan perayaan Waisak 2024. Terutama sekali untuk hotel di sekitar Yogyakarta, yang berdekatan dengan kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, yang akan menjadi pusat perayaan Waisak 2024, IDM telah melakukan persiapan agar para wisatawan bisa menikmati libur panjangnya,” kata Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management, Hetty Herawati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3076973/komisaris-cantik-widiyanti-putri-jadi-menteri-pariwisata-di-kabinet-merah-putih-ternyata-pengusaha-sawit-lBMdu78fmk.jpg
Komisaris Cantik Widiyanti Putri Jadi Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, Ternyata Pengusaha Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074705/soroti-potensi-daerah-wisata-rohmi-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-lokal-eSGNYMEb2Z.jpg
Soroti Potensi Daerah Wisata, Rohmi Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056560/luhut-singgung-200-ribu-turis-yang-tinggal-di-bali-kriminal-dan-kurangi-lapangan-kerja-warga-lokal-J1dwqLwXag.jfif
Luhut Singgung 200 Ribu Turis yang Tinggal di Bali: Kriminal dan Kurangi Lapangan Kerja Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041630/cerita-bos-golden-rama-lewati-krisis-saat-pandemi-covid-19-gBR000ZT2s.jpg
Cerita Bos Golden Rama Lewati Krisis saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/320/3028399/kunjungan-turis-ke-indonesia-naik-hingga-1-1-juta-terbanyak-dari-malaysia-laZ6UeNNb3.jfif
Kunjungan Turis ke Indonesia Naik hingga 1,1 Juta, Terbanyak dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012609/libur-waisak-292-ribu-kendaraan-sudah-tinggalkan-jabotabek-s91wXNOUnX.jpg
Libur Waisak, 292 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement