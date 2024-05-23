Libur Panjang Waisak, Pengunjung Candi Borobudur Diperkirakan 60.385 Orang

JAKARTA - Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mencatat adanya peningkatan jumlah pengunjung di Candi Borobudur, yang akan menjadi lokasi perayaan Tri Suci Waisak 2568 BE.

Candi Borobudur menjadi pusat perayaan Tri Suci Waisak 2568 BE diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Pada periode libur panjang Waisak 2024 yakni 18-26 Mei 2024, jumlah pengunjung ke Candi Borobudur diperkirakan mencapai 60.385 orang.

Angka itu meningkat sebesar 31,3% jika dibandingkan periode libur panjang Waisak tahun 2023 yakni 30 Mei hingga 7 Juni 2023, yang mencatat angka kunjungan 45.991.

“InJourney Group menghadirkan beragam keseruan di berbagai destinasi pariwisata serta hotel-hotel yang dikelola, sehingga masyarakat bisa menikmati libur panjang kali ini dengan penuh suka cita. Termasuk beragam acara di Candi Borobudur yang kami hadirkan dalam rangka perayaan Waisak 2024. Kami berharap masyarakat mematuhi berbagai ketentuan selama perayaan Waisak, sehingga acara berlangsung dengan lancar,” kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, Kamis (23/5/2024).

Perayaan Tri Suci Waisak Nasional 2568 BE/2024 akan dipusatkan di Candi Borobudur. Pada tahun ini, detik-detik Waisak akan jatuh pada Hari Kamis, 23 Mei 2024 pukul 20.52.42 WIB.

Acara puncak perayaan Waisak akan diadakan pada 23 Mei 2024 dengan acara Kirab Waisak dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, peringatan detik-detik Waisak, pradaksina Candi Borobudur, dan pelepasan lampion Waisak, serta melakukan mindful walking meditation yaitu merasakan kesakralan Candi Borobudur melalui pradaksina dan meditasi yang bisa diikuti oleh masyarakat umum pada 24-25 Mei 2024.

“IDM telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut wisatawan yang akan berkunjung selama libur panjang periode 23-26 Mei 2024, bertepatan dengan perayaan Waisak 2024. Terutama sekali untuk hotel di sekitar Yogyakarta, yang berdekatan dengan kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, yang akan menjadi pusat perayaan Waisak 2024, IDM telah melakukan persiapan agar para wisatawan bisa menikmati libur panjangnya,” kata Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management, Hetty Herawati.