Berapa Hari Galbay Masuk Slik OJK?

JAKARTA - Berapa hari galbay masuk Slik OJK? Galbay pinjol adalah kependekan dari gagal bayar pinjaman online yaitu kondisi di mana seorang tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol).

Banyak sekali masyarakat bingung dikarenakan mengalami gagal bayar (galbay) saat meminjam uang di pinjaman online (pinjol). Dan banyak aplikasi pinjol yang belum resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam POJK 10/2022, sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus.

Pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat AFPI menetapkan larangan memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat 0,8% per hari. Larangan tersebut disampaikan dalam FAQ Fintech Lending – Otoritas Jasa Keuangan.

Gagal bayar lebih dari waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui.

Berapa hari galbay masuk Slik OJK? Sesuai dengan peraturan akan ada perubahan skor kredit di SLIK OJK yang menjadi merah. Tanda itu akan memberi tahu nasabah galbay pinjol bahwa sudah tidak bisa melakukan pinjaman kemana pun. Terlebih dengan kualitas BI Checking dan riwayat kredit yang buruk.

OJK memiliki periode pelaporan data SLIK tanggal 1-20 setiap bulannya. Data yang tercatat pada pelaporan SLIK saat ini merupakan data terupdate, sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku.