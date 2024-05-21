Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah dengan NIK Bisa Pinjol? Ini Jawabannya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |22:02 WIB
Apakah dengan NIK Bisa Pinjol? Ini Jawabannya
Apakah dengan NIK bisa pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah dengan NIK bisa pinjol? Masyarakat harus senantiasa berhati-hati di zaman digitalisasi ini.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor yang terdapat pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang merupakan persyaratan untuk banyak hal.

Oleh karena itu masyarakat harus menjaga kerahasiaan data yang dimiliki. Karena data NIK dapat disalahgunakan, salah satunya untuk pinjaman online yang tidak teregistrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jaringan pinjol ilegal bisa menggunakan data NIK yang tersebar tersebut untuk mendaftarkan SIM card.

Penyalahgunaan NIK untuk aplikasi pinjaman online dapat diperiksa di laman resmi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK) OJK. Berikut cara memeriksa penyalahgunaan KTP untuk pinjaman online:

1. Kunjungi web laman permohonan SILK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi

2. Isi formulir dan ambil nomor antrian

3. Unggah dokumen, diantaranya KTP atau Paspor

4. Klik kirim setelah mengisi kolom captcha

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement