HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Kerja Joki Pinjol? Ternyata Begini

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |22:01 WIB
Bagaimana Cara Kerja Joki Pinjol? Ternyata Begini
Begini cara kerja joki pinjol (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara kerja joki pinjol? Masyarakat yang membutuhkan pinjaman online dapat menyimak informasi berikut.

Belakangan ini pinjaman online menjadi salah satu opsi bagi masyarakat yang terdesak secara finansial. Melihat tingginya angka pengguna pinjol di Indonesia, joki pinjaman online pun hadir dengan menawarkan proses peminjaman uang yang cepat, mudah dan tanpa syarat.

Sesuai dengan namanya, joki pinjol merupakan orang yang menawarkan jasa kepada calon peminjam agar bisa mengajukan pinjaman menggunakan data pribadi mereka.

Joki pinjol juga ada beragam jenisnya mulai dari joki data palsu, joki gagal bayar, hingga joki data busuk. Masing-masing joki tersebut menawarkan jasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan para peminjam.

Lalu, bagaimana cara kerja joki pinjol? Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (20/4/2024) berikut penjelasannya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang joki pinjol sebelum mengajukan pinjaman online adalah meminta data pribadi calon peminjam, mulai dari nomor KTP hingga rekening bank.

Selanjutnya, joki akan memilah aplikasi pinjol mana yang menawarkan layanan pencairan dana dengan cepat. Mereka biasanya sudah memiliki deretan aplikasi pinjol yang kredibel dengan bunga yang rendah.

