HOME FINANCE HOT ISSUE

Anjing Kabosu Maskot Dogecoin Tutup Usia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:20 WIB
Anjing Kabosu Maskot Dogecoin Tutup Usia
Anjing maskot doge koin tutup usia (Foto: Metro)
A
A
A

JAKARTA - Anjing Kabosu jenis Shiba Inu yang wajahnya digunakan sebagai maskot mata uang kripto Dogecoin dilaporkan tutup usia. Anjing tersebut meninggal di usia 18 tahun.

Seperti dilansir dari Metro, Jumat (24/5/2024), Kabosu menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit leukemia dan penyakit hati.

Sang pemilik, Atsuko Sato, dalam akun media Instagram mengungkap bahwa Kabosu pergi untuk selamanya pada pagi hari tadi waktu setempat.

"Kepada kalian semua yang mencintai Kabosu, pada pagi hari tanggal 24 Mei, Kabosu melintasi jembatan pelangi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda selama bertahun-tahun," tulis Atsuko.

"Dia pergi dengan sangat damai tanpa penderitaan, seolah-olah tertidur sambil merasakan hangatnya tangan saya mengelusnya. Saya yakin Kabosu adalah anjing paling bahagia di dunia," lanjutnya.

Untuk diketahui, Kabosu sebelumnya telah diselamatkan dari pabrik anak anjing di Jepang dan diadopsi oleh Atsuko, seorang guru, pada tahun 2008.

