Laba Emiten Miras (DLTA) Turun Jadi Rp43 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) mencatat laba bersih Rp43,07 miliar pada kuartal I-2024. Realisasi itu turun 26,81% yoy dibandingkan periode sama 2023 senilai Rp58 miliar.

Ini membuat laba per saham DLTA terkoreksi menjadi Rp54 per saham, dari semula Rp74 per saham.

Dari sisi topline, pendapatan usaha melandai 12,95% yoy, sejalan dengan penurunan penjualan bir di pasar domestik. Penjualan perusahaan yang memiliki merek Anker, San Miguel, Kuda Putih, dan Carlsberg ini mencatat penjualan bir di dalam negeri senilai Rp180,51 miliar pada triwulan pertama.

Saat pendapatan turun beban pokok ikut tergerus, sehingga margin kotor ikut terdampak, dengan laba kotor tersisa Rp118,92 miliar. Sayangnya ada kenaikan beban penjualan dan pos umum administrasi, meskipun tertolong berkat pendapatan bunga dan lain-lain.

Sehingga laba DLTA sebelum pajak sebesar Rp54,14 miliar, demikian menurut laporan keuangan, dikutip Jumat (24/5/2024).