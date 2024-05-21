Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trisula Textile (BELL) Raup Laba Rp6,6 Miliar di Kuartal I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:52 WIB
Trisula Textile (BELL) Raup Laba Rp6,6 Miliar di Kuartal I-2024
Saham BELL Raih Laba (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) meraih laba bersih sebesar Rp6,6 miliar di kuartal I 2024. Angka itu naik 62% dari periode yang sama tahun 2023 lalu yang sebesar Rp4,1 miliar.

Penjualan bersih perseroan juga mengalami peningkatan yang substansial, tumbuh sebesar 22% sehingga mencapai total Rp135,5 miliar, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp111,4 miliar.

Pertumbuhan penjualan BELL ditopang oleh kontribusi yang kuat dari segmen manufaktur dan ritel, masing-masing berkontribusi sebesar Rp74,8 miliar dan Rp47,3 miliar. Kedua segmen tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, di mana segmen manufaktur meningkat sebesar 32% dan segmen ritel sebesar 39%.

“Kinerja ini merupakan bukti nyata bahwa strategi yang kami terapkan untuk pasar lokal berhasil,” kata Presiden Direktur BELL, Karsongno Wongso Djaja dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (21/5/2024).

Karsongno menyampaikan, penjualan BELL didominasi oleh pasar lokal, dengan 95% penjualan berasal dari pasar domestik dan sisanya 5% dari ekspor. Penjualan kain dan pakaian perusahaan, yang diproduksi dengan bahan baku berkualitas tinggi dari pemasok bersertifikasi Oeko-tex.

Halaman:
1 2
