Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini

Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meroket 3,22% menjadi berada pada level 7.317,238 dari 7.088,795 dalam sepekan. Terdapat 10 saham top gainers pekan ini.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Multitrend Indo Tbk (BABY) yang naik 65,26%.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat pekan ini ada sektor energi 0,20%, barang baku 6,55%, konsumer non siklikal 1,30%, konsumer siklikal 0,83%, kesehatan 0,75%, finansial 2,80%, properti & real estate 2,60%, teknologi 2,07%, infrastruktur 0,75%, transportasi & logistik 2,15%. Sementara itu, hanya sektor industri yang melemah dengan 0,67%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (18/5/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Multitrend Indo Tbk (BABY) yang naik 65,26% di level Rp157.

Menyusul BABY, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 65,26% melesat 52,00% di Rp157 dari Rp95.

2. PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) naik 44,44% di Rp156 dari Rp108.

3. PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) menguat 40,69% di Rp1.020 dari Rp725.

4. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) tumbuh 36,73% di Rp1.340 dari Rp980.