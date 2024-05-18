Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:42 WIB
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini
Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meroket 3,22% menjadi berada pada level 7.317,238 dari 7.088,795 dalam sepekan. Terdapat 10 saham top gainers pekan ini.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Multitrend Indo Tbk (BABY) yang naik 65,26%.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat pekan ini ada sektor energi 0,20%, barang baku 6,55%, konsumer non siklikal 1,30%, konsumer siklikal 0,83%, kesehatan 0,75%, finansial 2,80%, properti & real estate 2,60%, teknologi 2,07%, infrastruktur 0,75%, transportasi & logistik 2,15%. Sementara itu, hanya sektor industri yang melemah dengan 0,67%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (18/5/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Multitrend Indo Tbk (BABY) yang naik 65,26% di level Rp157.

Menyusul BABY, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 65,26% melesat 52,00% di Rp157 dari Rp95.

2. PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) naik 44,44% di Rp156 dari Rp108.

3. PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) menguat 40,69% di Rp1.020 dari Rp725.

4. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) tumbuh 36,73% di Rp1.340 dari Rp980.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3016996/ihsg-hari-ini-berpotensi-bertahan-di-level-7-000-cyTzw22kKb.jpeg
IHSG Hari Ini Berpotensi Bertahan di Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/278/3016813/ihsg-menguat-ke-7-036-pada-akhir-perdagangan-CiezgSyGFY.jfif
IHSG Menguat ke 7.036 pada Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/278/3016241/ihsg-pekan-depan-diprediksi-fluktuatif-pada-level-6-900-7-000-ZrCCtlgEta.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif pada Level 6.900-7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016043/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-tapi-transaksi-harian-naik-Qb92c4zKBs.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016029/ihsg-pekan-depan-diproyeksi-melemah-ke-level-6-860-NepwpvbV8I.jpeg
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah ke Level 6.860
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3015998/deretan-saham-paling-anjlok-pekan-ini-Q3IX6hSsCr.jpeg
Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement