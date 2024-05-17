Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.317 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:28 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.317 Jelang Akhir Pekan
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 70,54 poin atau 0,97% ke level 7.317 pada sesi terakhir perdagangan pada hari ini Jumat (17/5/2024),

Pada penutupan perdagangan, terdapat 253 saham menguat, 245 saham melemah dan 274 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,2 triliun dari 21,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,12% ke 919,508, indeks JII menguat 0,37% ke 529,294, indeks IDX30 naik 1,18% ke 464,758 dan indeks MNC36 naik 1,05% ke 346,045.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,24%, barang baku 1,43%, industri 0,43%, kesehatan 1,27%, keuangan 1,49%, teknologi 0,9%, infrastruktur 0,51% dan transportasi 0,39%. Kemudian, sektor yang melemah ada non siklikal 0,29%, siklikal 0,27%, properti 0,9%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 18,94% ke Rp157, PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) naik 10,00% ke Rp176 dan saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) naik 9,62% ke Rp228.

Telusuri berita finance lainnya
