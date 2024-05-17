Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG dalam Tren Menguat, Simak Rekomendasi Saham Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:24 WIB
IHSG dalam Tren Menguat, Simak Rekomendasi Saham Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan kenaikan jangka pendek pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.123-7.289.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG menjelang akhir pekan terlihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan jangka pendeknya, mengingat saat ini IHSG telah berhasil menembus resisten level terdekatnya secara beruntun.

"Namun, mengingat stabil dan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia maka peluang koreksi wajar dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain hingga penghujung tahun,” tulis William dalam risetnya, Jumat (17/5/2024).

Sebelumnya, IHSG ditutup ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup naik 66,86 poin atau 0,93% ke level 7.246,69.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (16/5), terdapat 312 saham menguat, 210 saham melemah dan 250 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,7 triliun dari 18,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
