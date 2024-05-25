Kilang Pertamina di Balikpapan Kebakaran

JAKARTA - Kilang Pertamina#mce_temp_url# di Balikpapan kebakaran. Lokasi kejadian masih berada di area kilang.

Tim Pemadam Pertamina pun berhasil tangani kejadian di CDU IV Kilang Balikpapan pada pukul 07.30 WITA.

Tim Pedaman didukung 7 unit mobil pemadam milik PT KPI RU V dan 1 unit mobil pemadam dari Pertamina Grup di Balikpapan diturunkan dalam kejadian tersebut.

Pemadam statis (fire ground) yang berada di sekitar lokasi pun diaktifkan untuk membantu pemadaman dan melokalisir sumber panas. Saat ini, tim terus memastikan tidak ada sumber panas di area kejadian aman.

"Alhamdulillah, Tim Pemadam telah berhasil menguasai kondisi dan saat ini tengah dilakukan upaya pendinginan," ungkap General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, Bayu Arafat, Sabtu (25/5/2024).

Lokasi kejadian masih berada di area kilang sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat.