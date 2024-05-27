PGAS Lunasi Sisa Obligasi Setara Rp6,3 Triliun

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) melunasi sisa obligasi senilai USD396.709.000 atau setara Rp6,3 triliun (kurs Rp16.066 per USD).

Pelunasan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 2024 merupakan bagian dari pelunasan keseluruhan nilai obligasi sebesar USD1,35 miliar yang diterbitkan pada tahun 2014 dan dicatatkan pada Singapore Exchange.

Adapun pelunasan tersebut dilakukan sesuai periode jatuh tempo atas surat utang tersebut. Pelunasan ini dilakukan menggunakan kombinasi dana internal dan fasilitas kredit yang dimiliki oleh PGN sejak tahun 2023.

Nilai pelunasan 2024 sesuai dengan sisa surat utang yang masih beredar pasca beberapa aksi korporasi yang dilakukan manajemen melakukan pembelian kembali Surat Utang tersebut di tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2022 PGN melakukan pembelian kembali sebagian surat utang senilai USD400.000.000. Aksi ini kemudian dilanjutkan kembali dengan melakukan pembelian kembali senilai USD553.440.000 pada tahun 2023.

Pelunasan ini merupakan bagian dari strategi manajemen atas liabilitas PGN yang bertujuan untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

"Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan nilai lebih bagi investor," ujar Direktur Keuangan PGN Fadjar Harianto Widodo dalam keterangannya, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Selanjutnya PGN melaksanakan program kerja yang telah disusun dan termasuk rencana investasi yang akan diselengarakan tahun ini dengan tetap memonitor perkembangan terkini situasi global.