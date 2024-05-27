Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PGAS Lunasi Sisa Obligasi Setara Rp6,3 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:34 WIB
PGAS Lunasi Sisa Obligasi Setara Rp6,3 Triliun
PGAS Lunasi Sisa Obligasi Rp6,3 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) melunasi sisa obligasi senilai USD396.709.000 atau setara Rp6,3 triliun (kurs Rp16.066 per USD).

Pelunasan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 2024 merupakan bagian dari pelunasan keseluruhan nilai obligasi sebesar USD1,35 miliar yang diterbitkan pada tahun 2014 dan dicatatkan pada Singapore Exchange.

Adapun pelunasan tersebut dilakukan sesuai periode jatuh tempo atas surat utang tersebut. Pelunasan ini dilakukan menggunakan kombinasi dana internal dan fasilitas kredit yang dimiliki oleh PGN sejak tahun 2023.

Nilai pelunasan 2024 sesuai dengan sisa surat utang yang masih beredar pasca beberapa aksi korporasi yang dilakukan manajemen melakukan pembelian kembali Surat Utang tersebut di tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2022 PGN melakukan pembelian kembali sebagian surat utang senilai USD400.000.000. Aksi ini kemudian dilanjutkan kembali dengan melakukan pembelian kembali senilai USD553.440.000 pada tahun 2023.

Pelunasan ini merupakan bagian dari strategi manajemen atas liabilitas PGN yang bertujuan untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

"Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan nilai lebih bagi investor," ujar Direktur Keuangan PGN Fadjar Harianto Widodo dalam keterangannya, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Selanjutnya PGN melaksanakan program kerja yang telah disusun dan termasuk rencana investasi yang akan diselengarakan tahun ini dengan tetap memonitor perkembangan terkini situasi global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184351/fsru_lampung-Sfd0_large.jpg
FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181975/pgn-6MeV_large.jpg
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181721/gas_bumi-4zaq_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165889/rups_pgn-3ZXS_large.jpg
Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto Jadi Dirut hingga Wamen Hukum Jabat Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165124/gas_industri-cmf3_large.jpg
Pasokan Gas ke Industri Pulih 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement