JAKARTA – Jumlah yang tidak sedikit untuk dijabarkan bahwa terdapat 10 juta generasi Z mengalami pengangguran, baik dari sektor pendidikan maupun pekerjaan.
Kondisi ini dinilai cukup miris mengetahui generasi Z terdapat di rentang usia sekitar 15 hingga 24 tahun yang memiliki potensi dan bakat besar untuk memanfaatkan kemampuan mereka untuk terus aktif berkarya.
Berikut 5 fakta dari 10 juta gen Z yang mengalami pengangguran yang telah dirangkum oleh Okezone, (27/5/2024):
1. Sistem Pendidikan yang Tidak Sesuai
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berpendapat bahwa penyebab tingginya angka pengangguran yang dialami generasi Z adalah karena ketidaksesuaian (miss-match) antara pendidikan yang ditempuh dengan permintaan pasar tenaga kerja.