HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta 10 Juta Gen Z Pengangguran

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |03:27 WIB
5 Fakta 10 Juta Gen Z Pengangguran
10 Juta Pangangguran Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah yang tidak sedikit untuk dijabarkan bahwa terdapat 10 juta generasi Z mengalami pengangguran, baik dari sektor pendidikan maupun pekerjaan.

Kondisi ini dinilai cukup miris mengetahui generasi Z terdapat di rentang usia sekitar 15 hingga 24 tahun yang memiliki potensi dan bakat besar untuk memanfaatkan kemampuan mereka untuk terus aktif berkarya.

Berikut 5 fakta dari 10 juta gen Z yang mengalami pengangguran yang telah dirangkum oleh Okezone, (27/5/2024):

1. Sistem Pendidikan yang Tidak Sesuai

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berpendapat bahwa penyebab tingginya angka pengangguran yang dialami generasi Z adalah karena ketidaksesuaian (miss-match) antara pendidikan yang ditempuh dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Halaman:
1 2
