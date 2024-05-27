Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Idul Adha, Pasokan Beras Bagaimana?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:16 WIB
Jelang Idul Adha, Pasokan Beras Bagaimana?
Stok beras bulog aman jelang Idul Adha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABulog memastikan stok beras menjelang Hari Raya Idul Adha tersedia. Hal ini diungkap oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Bayu menyebut bahwa stok pangan, khususnya untuk komoditas beras sangat aman. Dia memaparkan, saat ini Bulog memiliki ketersediaan beras hingga 1,8 juta ton di gudang, dan telah menyerap hampir 590.000 ton beras dalam negeri.

"Saat ini stok Bulog sangat aman, karena kita memiliki 1,8 juta ton stok (beras). Jadi menurut saya itu sangat aman. (Penyerapan beras minggu lalu) sudah mendekati 590 ribu ton beras, minggu ini pasti lewat 600 ribu ton untuk pengadaan beras dalam negeri," ungkapnya, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut, Bayu mengatakan momen Idul Adha sebenarnya tidak ada permintaan pangan yang signifikan seperti Idul Fitri. Bahkan untuk harga pangan cenderung menurun.

Halaman:
1 2
