HET Beras Naik Permanen, Dirut Bulog: Perusahaan Tak Lagi Kesulitan Pendanaan

JAKARTA - Harga eceran tertinggi (HET) beras bakal naik permanen. Aturan mengenai kenaikan HET beras masih digodok otoritas. Naiknya HET didasarkan pada perhitungan variable cost atau biaya produksi di tingkat petani yang juga naik saat ini.

Dengan relaksasi HET beras dipastikan ikut mempengaruhi harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan fleksibilitas HPP, maka komponen-komponen seperti Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) juga mengalami kenaikan.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan fleksibilitas HPP yang memungkinkan Perum Bulog menyerap gabah atau beras dengan menjaga harga di tingkat petani tak anjlok.

Beleid itu sekaligus mendorong Bulog meningkatkan serapan beras pada periode panen raya. Regulasi fleksibilitas berlaku sejak awal April hingga 30 Juni 2024.

Lantas, bagaimana kemampuan anggaran Bulog ketika menyerap beras yang mengacu pada HET terbaru nantinya?

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menyebut, pihaknya memiliki dua fasilitas pendanaan yang memungkinkan cash flow perusahaan tidak tertekan atau kesulitan, meski adanya relaksasi HET beras.

“Dua fasilitas itu membuat Bulog tidak lagi kesulitan menyiapkan pendanaan, meskipun nanti misalnya HPP-nya akan berubah permanen” ujar Bayu saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Fasilitas pertama, Bulog dapat mengajukan pembayaran penggantian kepada pemerintah atas pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) setiap bulannya.

“Nah itu dulu sebelum tahun 2023 kita baru bisa mengajukan pada saat satu program selesai, jadi tiga bulan setelah programnya selesai, baru bisa diajukan untuk melakukan pergantian,” paparnya.