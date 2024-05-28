Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gaji Pekerja Swasta Dipotong Iuran Tapera, Tabungan Berkurang?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |14:34 WIB
Gaji Pekerja Swasta Dipotong Iuran Tapera, Tabungan Berkurang?
Gaji Pekerja Bakal Dipotong untuk Tapera. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai gaji karyawan dipotong untuk iuran oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) akan mempengaruhi tabungan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan itu akan turun nantinya.

"Yang jelas pasti pengaruh, jadi disposable income akan turun, seandainya bisa akses uang itu masih nanti, yang jelas kondisi mereka sekarang pasti berpengaruh," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Meskipun berpengaruh ke tabungan masyarakat, iuran yang akan dipungut tanggal 10 setiap bulannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Seperti saya bilang tadi uangnya tidak akan dianggurkan, kalau digunakan dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi mungkin bisa bermanfaat dengan baik," kata Purbaya.

Jika dilihat beberapa waktu ke belakang, menurut Purbaya, pemerintah lebih baik dalam membelanjakan uang negara.

"Harusnya kalau ada program seperti itu, sudah ada persiapan membelanjakan dengan baik dan optimal sehingga rumah masyarakat akan bagus," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) akan memungut iuran pekerja swasta mulai Juni 2024. Iuran tersebut akan dipotong setiap tanggal 10 setiap bulannya.

