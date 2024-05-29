Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Iuran Tapera Potong Gaji Pekerja, Menko Airlangga: Sosialisasi Dulu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:58 WIB
Iuran Tapera Potong Gaji Pekerja, Menko Airlangga: Sosialisasi Dulu
Menko Airlangga Hartarto soal Iuran Tapera (Foto: MPI)




JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara perihal polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditanggapi negatif oleh masyarakat.

Airlangga mengatakan pemerintah tidak akan mengevaluasi kebijakan pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% untuk Tapera tersebut, karena perlu disosialisasikan terlebih dahulu.

"Tidak (evaluasi), sosialisasi dulu ya," ujar Airlangga ditemui selepas Rakortas di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (29/5/2024).

Airlangga menuturkan saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perihal Tapera ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat. Dia mengatakan walau menjadi direspons masyarakat dalam bentuk kritik, pemerintah meminta agar dipahami dulu kebijakan Tapera tersebut.

"Dipahami dulu ya," lugas Airlangga singkat.



